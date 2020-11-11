Экономика Коронакризис: С начала года товарооборот Украины упал на 8 млрд долларов

2020-11-11 14:45 24

За период с января по ноябрь текущего года товарооборот снизился на 9%, или на 8 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и составляет 82,67 миллиарда долларов, сообщает Гостаможенная службы.

В страну импортировали товаров на 43,03 миллиарда (меньше на 12%, или 6,01 миллиарда, чем в прошлом году), экспортировали - на 39,64 миллиарда долларов (меньше на 5%, или 2 миллиарда). В результате размер отрицательного сальдо составил 3,4 миллиарда долларов США.

При этом больше всего товаров в Украину поставляют из стран ЕС - 44%, из СНГ - 16%, из всех остальных - 40%. В основном это топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (14,75%), реакторы, котлы, машины, оборудование (11,15%), а также средства наземного транспорта (10,2%).

В свою очередь украинские товары экспортируются в ЕС - 38%, страны СНГ - 12% и в другие страны - 50%. В основном это зерновые культуры (19,25%), черные металлы (16,16%), жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски (11,29%).

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