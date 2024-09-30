Экономика Украина за год более чем на 60% увеличила объемы экспорта сахара

2024-09-30 13:32

По итогам 23/24 маркетингового года (сентябрь 2023-август 2024 г.) Украина экспортировала 691,8 тыс. т сахара, из которых 77% отправлено в страны ЕС, 23% - на Мировой рынок. Об этом сообщает национальная ассоциация сахарников Украины Укрсахар.

Сообщается, что это примерно на 60% больше, чем в прошлом, когда в Украине действовал временный запрет на экспорт сахара.

Основные страны-импортеры украинского сахара в ЕС - Италия, чья доля в экспорте украинского сахара в ЕС составила 19%, Болгария (18%), Румыния и Венгрия (по 14%).

Основные направления экспорта за пределами ЕС - Камерун (17% экспорта на Мировой рынок), Ливия (15%) и Турция (11%).