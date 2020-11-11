Коронавирус В Украине за сутки 10 611 новых случаев Covid-19 - где сегодня опасно

2020-11-11 10:15 114

В Украине за минувшие сутки выявили 10 611 новых случаев инфицирования китайским коронавирусом нового типа.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

 Как сообщает пресс-служба Минздрава, за время пандемии в Украине подтверждено 489 808 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели 221 459 человек (+6802 за сутки).

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 8947 (+191) человек.

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