Коронавирус Украина получит вакцину от COVID-19 по специальной цене – Ляшко

2020-11-11 17:30 30

Украина получит не менее 8 млн доз вакцины, если лекарство нужно будет вводить один раз, и 16 млн доз, если будет двукратное введение.

Украина вошла в перечень стран, которым будет предложена специальную цену на вакцину от коронавируса COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Громадському радіо, обнародованном в среду, 11 ноября.

Ляшко напомнил, что в мире создан механизм COVAX. В частности, сформирован финансовый фонд, который выкупает огромное количество вакцин, чтобы обеспечить вакциной не менее 20% населения 180 стран мира.

"Украина тоже в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины", – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что Украина получит не менее 8 млн доз вакцины, если лекарство нужно будет вводить один раз, и 16 млн доз, если будет двукратное введение.

"Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, – это составляет 1 млрд гривен, что предусмотрено в бюджете на 2021… Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатной для граждан Украины", – добавил Ляшко.

По его словам, в первую очередь вакцину получат профессиональные группы риска.

"Мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования кронавирусной болезнью – это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе – люди с сопутствующими хроническими патологиями", – отметил Ляшко.

Накануне стало известно, что в ВОЗ возлагают большие надежды на COVID-вакцину от компании Pfizer. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал ее "очень многообещающей".

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer.

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