Коронавирус Разумков заразился коронавирусом

2020-11-11 18:30 75

 

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 11 ноября.

"Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких! Искренне желаю вам всем здоровья!" - написал Разумков.

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