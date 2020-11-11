Коронавирус В Кабмине объяснили, почему в Украине не проводят массовое тестирование на COVID

2020-11-11 21:00 69

Украина не проводит массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого. По расчетам, для тестирования 40 млн человек необходимо 120 млрд гривен.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"Для сравнения, Словакия использовала 1,3 млн тестов", - добавил он.

Напомним, в Словакии в два тура население массово протестировали на коронавирус. В ходе первого тура сделали более 3,6 миллиона тестов, COVID-19 выявили у 1%. Во втором туре тестирование прошли еще 1,3 млн человек - 0,63% получили позитивный результат. Всего в Словакии около 5,5 миллиона граждан, проверяли людей старше 10 лет.

Напомним, как сообщалось ранее, еще летом коронавирусные деньги в Украине были направлены на президентскую программу "Большая стройка". То есть на дороги.

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