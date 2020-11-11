Мир Алиев собирается сбить с Армении компенсацию причиненного ущерба

2020-11-11 21:30 39

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об окончании войны в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими, сообщает азербайджанское государственное телевидение в среду, 11 ноября.

"Отечественная война завершена", - объявил Алиев.

По его словам, Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации через международный суд.

"Будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд", - утверждает Алиев, добавляя, что армянская сторона "выплатит компенсацию".

Напомним, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

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