Мир По предварительным оценкам, ураган "Милтон" нанес ущерб на $50 млрд – Байден

2024-10-13 10:30

Ураган "Милтон", по предварительным оценкам, нанес ущерб на $50 млрд.

Источник: президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме, цитируют сайт Белого дома, Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена: "По оценкам экспертов, только от одного урагана "Милтон" – и это только первые оценки – убытки могут быть больше, могут быть меньше, но, по оценкам, они составляли около 50 млрд долларов".

Детали: Байден отметил, что в результате урагана остались без электричества более 3 млн человек, но благодаря "самоотверженной работе" 50 тыс. энергетиков из 43 штатов США и Канады было восстановлено энергоснабжение для 1 млн человек.

Прямая речь Байдена: "И еще одна важная задача – разбор завалов. FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США), Инженерный корпус и Национальная гвардия Флориды сейчас работают на местах, помогая штату расчищать завалы, чтобы вновь открыть дороги и важнейшие порты".

Детали: Также Байден отметил, что Береговая охрана США прилагает усилия для восстановления работы порта Тампа, который доставляет большое количество топлива и других товаров, играя важную роль в экономике региона.

Прямая речь Байдена: "Я хочу еще раз поблагодарить наших отважных спасателей, энергетиков, государственных и местных чиновников, соседей, которые помогают соседям, и многих других".

Напомним: Исследователи связывают мощность урагана "Милтон", который унес 17 жизней во Флориде (США), с последствиями климатических изменений, вызванных деятельностью человека.