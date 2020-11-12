Коронавирус В Украине антирекорд: за сутки подтвердилось 11 057 новых случаев заражения Covid-19

2020-11-12 09:38 94

В Украине за прошедшие сутки выявили 11 057 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram.

В течение 24 часов больше всего случаев заражения Covid-19 зарегистрировано:

  • в Киеве - 931
  • Запорожской области - 799
  • Киевской области- 700
  • Одесской области- 663
  • Полтавской области - 624

В целом за время пандемии в стране зафиксировано 500 865 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 227 694 человека (6235 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 9145 человек (198 за сутки).

Обновленные данные по COVID-19 во всех обалстях Украины:

  • Винницкая - 13153 (+183)
  • Волынская - 17610 (+374)
  • Днепропетровская - 19169 (+479)
  • Донецкая - 15478 (+412)*
  • Житомирская - 20589 (+395)
  • Закарпатская - 18470 (+414)
  • Запорожская - 16084 (+799)
  • Ивано-Франковск - 26252 (+609)
  • Город Киев - 47563 (+931)
  • Киевская - 22431 (+700)
  • Кировоградская - 3422 (+142)
  • Луганская - 4822 (+84)*
  • Львовская - 35535 (+547)
  • Николаевская - 11373 (+281)
  • Одесская - 30704 (+663)
  • Полтавская - 13767 (+624)
  • Ровенская - 23585 (+550)
  • Сумская - 16101 (+439)
  • Тернопольская - 22789 (+249)
  • Харьковская - 45469 (+521)
  • Херсонская - 6272 (+197)
  • Хмельницкая - 21392 (+566)
  • Черкасская - 11 323 (260)
  • Черновицкая - 26699 (+398)
  • Черниговская - 10804 (+240)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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