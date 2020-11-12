В Украине антирекорд: за сутки подтвердилось 11 057 новых случаев заражения Covid-19
2020-11-12 09:38 94
В Украине за прошедшие сутки выявили 11 057 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram.
В течение 24 часов больше всего случаев заражения Covid-19 зарегистрировано:
- в Киеве - 931
- Запорожской области - 799
- Киевской области- 700
- Одесской области- 663
- Полтавской области - 624
В целом за время пандемии в стране зафиксировано 500 865 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 227 694 человека (6235 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 9145 человек (198 за сутки).
Обновленные данные по COVID-19 во всех обалстях Украины:
- Винницкая - 13153 (+183)
- Волынская - 17610 (+374)
- Днепропетровская - 19169 (+479)
- Донецкая - 15478 (+412)*
- Житомирская - 20589 (+395)
- Закарпатская - 18470 (+414)
- Запорожская - 16084 (+799)
- Ивано-Франковск - 26252 (+609)
- Город Киев - 47563 (+931)
- Киевская - 22431 (+700)
- Кировоградская - 3422 (+142)
- Луганская - 4822 (+84)*
- Львовская - 35535 (+547)
- Николаевская - 11373 (+281)
- Одесская - 30704 (+663)
- Полтавская - 13767 (+624)
- Ровенская - 23585 (+550)
- Сумская - 16101 (+439)
- Тернопольская - 22789 (+249)
- Харьковская - 45469 (+521)
- Херсонская - 6272 (+197)
- Хмельницкая - 21392 (+566)
- Черкасская - 11 323 (260)
- Черновицкая - 26699 (+398)
- Черниговская - 10804 (+240)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире