Коронавирус В Украине антирекорд: за сутки подтвердилось 11 057 новых случаев заражения Covid-19

2020-11-12 09:38 94

В Украине за прошедшие сутки выявили 11 057 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram.

В течение 24 часов больше всего случаев заражения Covid-19 зарегистрировано:

в Киеве - 931

Запорожской области - 799

Киевской области- 700

Одесской области- 663

Полтавской области - 624

В целом за время пандемии в стране зафиксировано 500 865 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 227 694 человека (6235 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 9145 человек (198 за сутки).

Обновленные данные по COVID-19 во всех обалстях Украины:

Винницкая - 13153 (+183)

Волынская - 17610 (+374)

Днепропетровская - 19169 (+479)

Донецкая - 15478 (+412)*

Житомирская - 20589 (+395)

Закарпатская - 18470 (+414)

Запорожская - 16084 (+799)

Ивано-Франковск - 26252 (+609)

Город Киев - 47563 (+931)

Киевская - 22431 (+700)

Кировоградская - 3422 (+142)

Луганская - 4822 (+84)*

Львовская - 35535 (+547)

Николаевская - 11373 (+281)

Одесская - 30704 (+663)

Полтавская - 13767 (+624)

Ровенская - 23585 (+550)

Сумская - 16101 (+439)

Тернопольская - 22789 (+249)

Харьковская - 45469 (+521)

Херсонская - 6272 (+197)

Хмельницкая - 21392 (+566)

Черкасская - 11 323 (260)

Черновицкая - 26699 (+398)

Черниговская - 10804 (+240)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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