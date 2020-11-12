Коронавирус Для зараженного COVID президента Зеленского в Феофании построили спецкабинет

2020-11-12 10:14 168

Президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак находятся в больнице Феофания - политики пребывают в изолированных палатах из-за COVID-19.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", - заявил советник главы ОП Олег Подоляк в интервью Украинской правде.

В палате Зеленского установлена спецсвязь, а у Ермака такого спецкабинета нет, есть только изолированная палата. При этом и у Зеленского, и у Ермака стандартный график работы.

"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится у президента или у главы офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне", - добавил Подоляк.

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