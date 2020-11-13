Коронавирус Стало известно, когда в Украину поступит первая вакцина от коронавируса

2020-11-13 08:27 280

Глава МОЗ Украины Максим Степанов предположил в эфире телеканала "Украина 24", что вакцина от коронавируса поступит в Украину в конце первого квартала 2021 года.

"Регистрация, по моему ощущению, должна произойти до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - отметил Степанов.

Также Степанов признал, что пока ни одна из разрабатываемых вакцин не прошла третьего этапа клинических испытаний и не получила регистрацию. Препарат против Covid-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала 90% эффективности в промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний.

Напомним, сегодня в Украине установлен очередной антирекорд. За прошедшие сутки выявили 11 057 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число зараженных за время пандемии превысило полмиллиона.

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