Коронавирус Депутаты Европарламента из-за пандемии перестали получать суточные - 323 евро

2020-11-12 13:43 70

Как сообщает EUobserver, в Европейском парламенте диагностированы сотни случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

"Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели", – подтвердил президент Европарламента Давид Сассоли.

Политик был вынужден выступить с этим заявлением после жалоб на то, что депутаты Европарламента больше не могут получать свои суточные в размере 323 евро после того, как парламент был частично закрыт из-за пандемии.

Европарламент осуществляет фиксированную выплату в размере 323 евро в день для покрытия расходов, которые члены ЕП несут в периоды парламентской деятельности – при условии, что они подтвердят свое присутствие, зарегистрировавшись.

Напомним, ранее из-за пандемии Европарламент перешел на пленарные заседания в режиме онлайн и отменил почти все персональные встречи до конца ноября.

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