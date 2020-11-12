Коронавирус Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

2020-11-12 21:00 105

Из-за ситуации с эпидемией ЕП частично закрыли

Президент Европейского парламента Давид Сассоли сообщил о вспышке коронавирусной инфекции, которая произошла в главном законодательном органы Евросоюза.

Об этом пишет EUobserver.

"За последние недели в Европарламенте были выявлены сотни случаев COVID", – заявил Сассоли на пленарной сессии ЕП 11 ноября.

Отмечается, что после того, как Европейский парламент частично прекратил работу из-за коронакризиса, от европарламентариев стали поступать жалобы на отсутствие суточного жалования, которое они получали за свою работу в размере 323 евро.

Напомним, что после начала распространения инфекции в Европарламенте произошел другой скандал – когда депутаты находились на карантине, ограбили офисы примерно полусотни из них.

Как уже сообщалось, по состоянию на утро 12 ноября в мире обнаружили уже более 52 млн случаев COVID-19, а за последние сутки инфекцию диагностировали еще у миллиона жителей планеты.

В списке стран по количеству заболевших Украина занимает 20-ю позицию – с начала распространения вируса в стране заболели 504 тысячи человек.

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