Коронавирус Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

2020-11-12 21:00 105

 

Из-за ситуации с эпидемией ЕП частично закрыли

Президент Европейского парламента Давид Сассоли сообщил о вспышке коронавирусной инфекции, которая произошла в главном законодательном органы Евросоюза.

Об этом пишет EUobserver.

"За последние недели в Европарламенте были выявлены сотни случаев COVID", – заявил Сассоли на пленарной сессии ЕП 11 ноября.

Отмечается, что после того, как Европейский парламент частично прекратил работу из-за коронакризиса, от европарламентариев стали поступать жалобы на отсутствие суточного жалования, которое они получали за свою работу в размере 323 евро.

Напомним, что после начала распространения инфекции в Европарламенте произошел другой скандал – когда депутаты находились на карантине, ограбили офисы примерно полусотни из них.

Как уже сообщалось, по состоянию на утро 12 ноября в мире обнаружили уже более 52 млн случаев COVID-19, а за последние сутки инфекцию диагностировали еще у миллиона жителей планеты.

В списке стран по количеству заболевших Украина занимает 20-ю позицию – с начала распространения вируса в стране заболели 504 тысячи человек.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

С наступлением холодов агрессивность коронавируса растет

2020-11-12 14:46 172

В Украине выявили несколько штаммов коронавируса

2020-11-10 20:00 72

В ВОЗ заявили о новом этапе пандемии коронавируса

2020-11-10 16:30 134

В Украине свыше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 8 ноября

2020-11-08 09:30 735

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

2020-11-12 21:00 105

В Минздраве объяснили, разрешили ли церквям не соблюдать карантин выходного дня

2020-11-12 20:30 322

Стало известно, как будет работать общественный транспорт после введения карантина выходного дня

2020-11-12 19:30 266

Четыре пенсии за сутки: во сколько обходится лечение от коронавируса в "Феофании"

2020-11-12 18:00 259
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов 2020-11-12 21:00 105
В Минздраве объяснили, разрешили ли церквям не соблюдать карантин выходного дня 2020-11-12 20:30 322
Стало известно, как будет работать общественный транспорт после введения карантина выходного дня 2020-11-12 19:30 266
Четыре пенсии за сутки: во сколько обходится лечение от коронавируса в "Феофании" 2020-11-12 18:00 259

Лента

22:47 Труханов – единственный мэр, который стал на защиту малого и среднего бизнеса
22:00 Шмыгаль заявил о новом "курсе" государства: сокращение участия в экономике
21:30 В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов
21:00 Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов
20:30 В Минздраве объяснили, разрешили ли церквям не соблюдать карантин выходного дня
20:00 Названы даты проведения второго тура местных выборов в городах Украины
19:30 Стало известно, как будет работать общественный транспорт после введения карантина выходного дня
19:00 "Плевать на перемирие": армия РФ притащила на Донбасс военную технику, оккупантов четко зафиксировали
18:30 Прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами: "Уже с 1 декабря..."
18:00 Четыре пенсии за сутки: во сколько обходится лечение от коронавируса в "Феофании"