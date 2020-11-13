Спорт Неймар не сможет сыграть за сборную Бразилии в отборочных матчах на ЧМ-2022

2020-11-13 18:31 119

Звездный форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар покинул расположение своей национальной команды и не примет участия в отборочных матчах на ЧМ-2022 против Венесуэлы и Уругвая.

Как сообщает Globo Esporte, причиной стала травма футболиста, полученная в матче группового этапа Лиги чемпионов против Истанбул Башакшехира.

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассчитывал, что Неймар пропустит только поединок против Венесуэлы, назначенный на 13 ноября, однако стало понятно, что он не восстановится и к поединку против Уругвая (17 ноября).

Напомним, у футболиста диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра. В расположении сборной провели дополнительное обследование, чтобы посмотреть процесс восстановления Неймара, и пришли к выводу, что на данный момент он не готов возвращаться на поле.

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