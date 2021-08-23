Политика Шмыгаль оценил убытки от оккупации Крыма

2021-08-23 20:40

Общие потенциальные убытки от временной оккупации Россией Крыма оцениваются в более 100 млрд долларов.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы, сообщает Укринформ

"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами – более 100 млрд долларов. Это – потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это потерянная промышленность, а главное – это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора".

В этом контексте он подчеркнул, что именно поэтому одна из приоритетных задач сегодня – это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия. "Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", - добавил Шмыгаль.