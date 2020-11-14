Коронавирус Проведение матча Германия - Украина под угрозой срыва: что происходит

2020-11-14 11:00 70

 

Матч 5-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Украины может не состояться из-за вспышки коронавируса в составе украинской национальной команды. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Слова Шевченко приводит украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем канале в YouTube.

"На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения. Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты завтра. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг - 4 игрока и 1 представитель группы", - сказал Шевченко.

Позже пресс-служба УАФ сообщила, что коронавирус диагностирован у полузащитников киевского "Динамо" Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука, хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко, а также нападающего "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Также положительный тест у менеджера сборной Украины Вадима Камардина.

Матч Германия - Украина состоится завтра, 14 ноября.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается

2020-11-13 21:36 392

В Украине изменили ПДД: новые требования к пешеходам и пассажирам

2020-11-13 17:28 385

В Украине заговорили о необходимости ввести на месяц национальный локдаун

2020-11-13 14:46 1722

В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19

2020-11-13 09:11 294

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Проведение матча Германия - Украина под угрозой срыва: что происходит

2020-11-14 11:00 70

Петиция об отмене карантина набрала 25 тыс голосов

2020-11-14 10:00 77

В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается

2020-11-13 21:36 392

Степанов откровенно пояснил, что ждет Украину без карантина уже через месяц

2020-11-13 16:32 1519
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Проведение матча Германия - Украина под угрозой срыва: что происходит 2020-11-14 11:00 70
Петиция об отмене карантина набрала 25 тыс голосов 2020-11-14 10:00 77
В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается 2020-11-13 21:36 392
Степанов откровенно пояснил, что ждет Украину без карантина уже через месяц 2020-11-13 16:32 1519

Лента

12:00 Лукашенко слетел с катушек и жестко высказался о больном Зеленском: «Володе надо опасаться…»
11:30 Новый коммунальный удар, после повышения тарифов украинцы могут остаться без газа: «Иначе уже с 1 января…»
11:00 Проведение матча Германия - Украина под угрозой срыва: что происходит
10:30 Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не будет президентом
10:00 Петиция об отмене карантина набрала 25 тыс голосов
22:12 Walt Disney впервые с 1980 года понес убытки - в минусе на 2,8 млрд долларов
21:36 В Кабмине заявили, что карантин выходного дня местных властей не касается
20:33 На 50% здоров! Илон Маск сдал 4 теста на Сovid - два из них дали положительный результат
19:34 Трамп заявил, что на выборах у него украли почти три миллиона голосов
18:31 Неймар не сможет сыграть за сборную Бразилии в отборочных матчах на ЧМ-2022