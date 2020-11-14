Коронавирус Проведение матча Германия - Украина под угрозой срыва: что происходит

2020-11-14 11:00 70

Матч 5-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Украины может не состояться из-за вспышки коронавируса в составе украинской национальной команды. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Слова Шевченко приводит украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем канале в YouTube.

"На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения. Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты завтра. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг - 4 игрока и 1 представитель группы", - сказал Шевченко.

Позже пресс-служба УАФ сообщила, что коронавирус диагностирован у полузащитников киевского "Динамо" Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука, хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко, а также нападающего "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Также положительный тест у менеджера сборной Украины Вадима Камардина.

Матч Германия - Украина состоится завтра, 14 ноября.

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