Коронавирус В Китае назвали способ, как победить коронавирус

2020-11-14 12:30 448

 

Достижение естественного иммунитета от Covid-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация.

Так считает академик Китайской академии инженерных науки и ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

"Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", — заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который состоялся в режиме онлайн.

По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество.

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