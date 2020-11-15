Политика Украина для вас открыта: Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса по-русски

2020-11-15 00:03 91

 

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится на самоизоляции из-за заражения коронавирусом, в своем видеообращение к украинцам в субботу, 14 ноября, обратился к жителям оккупированного Донбаса на русском языке.

Видеоблог глава государства опубликовал в соцсетях.

"Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова", - заявил Зеленский, перейдя на русский язык.

При этом он отметил, что доказательством этой открытости является строительство новых контрольных пунктов въезда–выезда (КПВВ) на линии разграничения, а также восстановление инфраструктуры и дорог.

"Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех значениях этого слова. Уверен, вы это видите и знаете, но и сделаете, что самое главное, свои выводы", - добавил президент.

Также Владимир Зеленский в очередной раз выразил уверенность в скорейшем завершении конфликта на Донбассе.

"Война обязательно завершится, и нам никакие КПВВ не будут нужны. Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю это, то имею в виду не только КПВВ, а это, которое длится седьмой год. А иначе, как оно, это назвать невозможно", - отметил он.

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