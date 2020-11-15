Украинский препарат Биовен внесли в протокол лечения COVID-19

Biopharma успешно испытала препарат от коронавируса
Совладелец украинской компании Biopharma Константин Ефименко заявил об успешном завершении испытаний препарата от COVID-19 – Биовен (иммуноглобулин).
Как написал он в своем Facebook, Биовен проверяли на пациентах, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19.
Как сообщил Ефименко, 13 ноября Биовен был внесен в украинский протокол лечения коронавируса.
Он отметил, что испытание препарата проводилось на 66 пациентах, имеющих тяжелое течение заболевания. Кроме того, к клиническому исследованию, длившемуся с мая по октябрь, привлекли 9 баз.
«Biopharma - первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, их завершила», - отметил Ефименко.
Отметим, что сейчас в мире иммуноглобулин исследуют сразу 18 компаний.
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