Коронавирус Украинский препарат Биовен внесли в протокол лечения COVID-19

2020-11-15 00:15 63

 

Biopharma успешно испытала препарат от коронавируса

Совладелец украинской компании Biopharma Константин Ефименко заявил об успешном завершении испытаний препарата от COVID-19 – Биовен (иммуноглобулин).

Как написал он в своем Facebook, Биовен проверяли на пациентах, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19.

Как сообщил Ефименко, 13 ноября Биовен был внесен в украинский протокол лечения коронавируса.

Он отметил, что испытание препарата проводилось на 66 пациентах, имеющих тяжелое течение заболевания. Кроме того, к клиническому исследованию, длившемуся с мая по октябрь, привлекли 9 баз.

 В результате исследования было выявлено, что препарат значительно снижает летальность – с 23,6% до 6,25%, сокращает период болезни до видимых улучшений с 9 до 5 дней, а также сокращает время потребности в госпитализации в стационар на 3-5 дней.

«Biopharma - первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, их завершила», - отметил Ефименко.

Отметим, что сейчас в мире иммуноглобулин исследуют сразу 18 компаний.

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