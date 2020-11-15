Спорт Германия разгромила футбольную сборную Украины в Лейпциге

2020-11-15 00:04 84

Вечером в субботу, 14 октября, футболисты заметно ослабленной сборной Украины провели четвёртую игру в Лиги Наций нынешнего коронавирусного сезона. Поединок состоялся в Лейпциге и завершился победой хозяев поля, футболистов сборной Германии со счётом 3:1.

Во многом это стало следствием проблем нашей команды в центре защиты, в частности - отсутствия там опытных и фактурных футболистов, которые способны закрыть мощных немецких игроков.

Счёт удалось открыть нашей команде, точным ударом из немецкой штрафной отличился Роман Яремчук. Это произошло на 12-й минуте игры. Немцы отыгрались довольно быстро. На 23-й минуте забил Сане.

Ещё через 10 минут отличился Вернер. Он же ещё забил и во второй сорокапятиминутке, сделав дубль и оформив для своей команды комфортное преимущество.

У сборной Украины также были шансы отыграться, но их реализовать не удалось. В частности, было сразу несколько штанг.

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