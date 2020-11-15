Мир Новый глава Пентагона выступил за окончание всех войн с участием США

2020-11-15 00:35 63

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер придерживается мнения, что военные конфликты с участием граждан США должны закончиться.

Об этом пишет "РИА Новости" в своем Telegram-канале со ссылкой на текст меморандума, направленном сотрудникам Пентагона.

"Пока мы готовимся к будущему, мы остаемся привержены завершению войны, которую "Аль-Каида" принесла на наши берега в 2001 году. Эта война не окончена. Мы на пороге победы над "Аль-Каидой" и ее союзниками, но мы должны избежать нашей стратегической ошибки, допущенной в прошлом, когда мы не смогли довести борьбу до конца", - говорится в тексте меморандума.

Также Миллер отметил, что сейчас США переводят свои усилия от лидирующей роли к "роли второго плана" и это - "решающий этап" для американцев. Он считает, что для завершения войны нужны компромисс и партнерство, американцы ответили на вызов и "им пора домой".

"Мы не народ постоянной войны - это противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться", - подчеркнул и.о. главы Пентагона.

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