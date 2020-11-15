Спорт Пятов установил антирекорд сборной Украины

2020-11-15 15:00 91

 

Вратарь "желто-синих" пропустил наибольшее количество голов за всю историю страны.

В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде уступила Германии (1:3).

Для голкипера "желто-синих" Андрея Пятова данный поединок стал знаковым. 36-летний игрок пропустил 73 гола в 96 матчах за сборную, что стало новым антирекордом.

Ранее по этому показателю первое место занимал Александр Шовковский, на счету которого 71 пропущенный гол в 92 поединках.

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