Спорт Пятов установил антирекорд сборной Украины

2020-11-15 15:00 91

Вратарь "желто-синих" пропустил наибольшее количество голов за всю историю страны.

В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде уступила Германии (1:3).

Для голкипера "желто-синих" Андрея Пятова данный поединок стал знаковым. 36-летний игрок пропустил 73 гола в 96 матчах за сборную, что стало новым антирекордом.

Ранее по этому показателю первое место занимал Александр Шовковский, на счету которого 71 пропущенный гол в 92 поединках.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире