Мир Протесты в Беларуси: правоохранители опять задержали больше тысячи протестующих

2020-11-16 12:43 84

В ходе акций протеста в минувший уикенд в Беларуси число задержанных превысило 1 100 человек, сообщает правозащитный центр Весна. По данным на утро 16 ноября, в списках задержанных - 1127 человек.

Основная масса задержаний произошла в Минске, но также сообщается о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице, а также использование спецсредств на протестах.

Также в воскресенье было задержано около 20 журналистов, которых спустя несколько часов отпустили из РУВД.

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