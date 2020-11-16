Спорт Мирча Луческу вскоре может покинуть "Динамо": названа неожиданная причина

2020-11-16 17:30 140

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу зимой может покинуть украинский клуб.

Об этом сообщает Ziare.

По данным источника, 75-летний румынский специалист очень скучает по своей жене Нели. Из-за пандемии коронавируса Луческу вынужден жить в одиночестве на базе киевского клуба. Тренер впервые в своей тренерской карьере остался без жены на длительный срок, поэтому рассматривает возможность ухода из команды, если проблемы, связанные с пандемией не останутся позади.

Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года, несмотря на то, что против его назначения выступало большое количество фанатов киевского клуба. Под его руководством "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги после девяти туров. В Лиге чемпионов киевляне занимают третье место в своей группе после трех туров.

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