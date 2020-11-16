Экономика В НБУ готовят "план Б", если не будет кредита МВФ

2020-11-16 19:30 70

Член Совета НБУ Василий Горбаль рассказал, что в Украине обсуждают план действий в случае отсутствия кредита от Международного валютного фонда.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Конечно, идет обсуждение. Об этом господин Сологуб (Дмитрий Слогуб - замглавы Нацбанка - Ред.) докладывал в рабочих группах и в комитете монетарной политики. Блок Сологуба отрабатывает подобный вариант, все есть. Далее Кирилл Шевченко (глава НБУ - Ред.)должен поделиться результатами рабочего визита в США", - сказал он.

В то же время Горбаль прокомментировал переговоры главы НБУ с Вашингтоном, объяснив, почему они помогут в получении кредита.

"Часть договоренности о продолжении сотрудничества с МВФ выполнена. Изменения в закон о банковской деятельности проработаны правлением. Сейчас они уже зарегистрированы в парламенте (в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на $5 млрд Украина взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком). Там довольно объемный законопроект, вокруг которого еще будут дискуссии", - рассказал он.

Напомним, для разговоров о том, что Нацбанк будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, нет оснований, поскольку латание дыры за счет эмиссии запрещено законом об НБУ.

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