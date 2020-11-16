Мир Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан озвучил число жертв среди мирного населения

2020-11-16 21:00 84

В Нагорном Карабахе во время боевых действий погибли 94 мирных жителя с азербайджанской стороны, а повреждения получили 530 жилым домов. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В результате обстрела вооруженными силами Армении с 27 сентября до сегодня погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - указано в сообщении.

Также согласно обнародованной информации, боевые действия нанесли ущерб 120 многоквартирным жилым домам, 3 410 частным домам и 512 другим гражданским объектам.

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