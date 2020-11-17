После карантина выходного дня в Украине подтвердили почти 12 тыс. новых случаев Covid-19
2020-11-17 10:14 119
В Украине за прошедшие 24 часа выявили 11 968 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве , Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Запорожской областях.
Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заболели 557 657 человек, 250 983 (+6786) – выздоровели, 9856 (+159) – умерли.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 14 103 случая заражения
- Волынская область - 19 297
- Днепропетровская область - 22 877
- Донецкая область - 17 713 *
- Житомирская область - 23 447
- Закарпатская область - 19 826
- Запорожская область - 20 025
- Ивано-Франковская область - 28 972
- г. Киев - 52642
- Киевская область - 25 787
- Кировоградская область - 3753
- Луганская область - 5215 *
- Львовская область - 37 970
- Николаевская область - 12 998
- Одесская область - 34 176
- Полтавская область - 15 884
- Ровенская область - 25 596
- Сумская область - 18 903
- Тернопольская область - 23 938
- Харьковская область - 48 586
- Херсонская область - 7357
- Хмельницкая область - 23 547
- Черкасская область - 14 233
- Черновицкая область - 28692
- Черниговская область - 12 120
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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