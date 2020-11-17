Коронавирус После карантина выходного дня в Украине подтвердили почти 12 тыс. новых случаев Covid-19

2020-11-17 10:14 119

В Украине за прошедшие 24 часа выявили 11 968 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве , Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Запорожской областях.

Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заболели 557 657 человек, 250 983 (+6786) – выздоровели, 9856 (+159) – умерли.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 14 103 случая зараже ния

Волынская область - 19 297

Днепропетровская область - 22 877

Донецкая область - 17 713 *

Житомирская область - 23 447

Закарпатская область - 19 826

Запорожская область - 20 025

Ивано-Франковская область - 28 972

г. Киев - 52642

Киевская область - 25 787

Кировоградская область - 3753

Луганская область - 5215 *

Львовская область - 37 970

Николаевская область - 12 998

Одесская область - 34 176

Полтавская область - 15 884

Ровенская область - 25 596

Сумская область - 18 903

Тернопольская область - 23 938

Харьковская область - 48 586

Херсонская область - 7357

Хмельницкая область - 23 547

Черкасская область - 14 233

Черновицкая область - 28692

Черниговская область - 12 120

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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