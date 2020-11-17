Коронавирус После карантина выходного дня в Украине подтвердили почти 12 тыс. новых случаев Covid-19

2020-11-17 10:14 119

В Украине за прошедшие 24 часа выявили 11 968 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве , Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Запорожской областях.

Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заболели 557 657 человек, 250 983 (+6786) – выздоровели, 9856 (+159) – умерли.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 14 103 случая заражения
  • Волынская область - 19 297 
  • Днепропетровская область - 22 877 
  • Донецкая область - 17 713 *
  • Житомирская область - 23 447 
  • Закарпатская область - 19 826 
  • Запорожская область - 20 025 
  • Ивано-Франковская область - 28 972 
  • г. Киев - 52642 
  • Киевская область - 25 787 
  • Кировоградская область - 3753 
  • Луганская область - 5215 *
  • Львовская область - 37 970 
  • Николаевская область - 12 998 
  • Одесская область - 34 176 
  • Полтавская область - 15 884 
  • Ровенская область - 25 596 
  • Сумская область - 18 903 
  • Тернопольская область - 23 938 
  • Харьковская область - 48 586 
  • Херсонская область - 7357 
  • Хмельницкая область - 23 547 
  • Черкасская область - 14 233
  • Черновицкая область - 28692 
  • Черниговская область - 12 120 

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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