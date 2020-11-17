Мир Австрия ввела жесткий локдаун: закрыто почти все, введен комендантский час

2020-11-17 13:14 42

Австрии, начиная со вторника, вводится в действие режим жестких ограничений на фоне ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса нового типа. 

Со вторника, 17 ноября, в стране вводится комендантский час, людям запрещено выходить из дома и контактировать друг с другом. Исключение - только для похода в магазин и индивидуальных занятий спортом, но и то только при наличии разрешающего документа.

Работодателей призвали по максимуму перевести сотрудников на домашний режим работы. В закрытых общественных помещениях предписано носить медицинские маски.

На дистанционное обучение в этот день перейдут все учебные заведения, закроются торговые и развлекательные центры, салоны красоты и парикмахерские. Работать будут только магазины с товарами первой необходимости, почта, банки, аптеки и сервисные центры.

Напомним, канцлер страны Себастьян Курц ранее объявил, что после 6 декабря планируется начать массовое тестирование населения на коронавирус. Это позволит на раннем этапе изолировать заразившихся от здоровых людей. Начать массовое тестирование собираются с учителей, чтобы как можно скорее вернуть детей в школу.

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