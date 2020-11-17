Коронавирус В частных больницах Киева закончились места для пациентов с COVID-19

2020-11-17 22:00 126


В частных клиниках столицы отсутствуют места для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда частных клиник.

В клиниках сети "Добробут" свободных мест в стационаре нет и увеличение количества койко-мест пока не планируется.

Стационарное лечение больных коронавирусом проводится в клиниках сети по ул. Любомира Гузара (Медгородок) и ул. Яблочной (Софиевская Борщаговка).

Точного количества мест в стационаре представитель клиники не сообщает.

Стоимость стационарного лечения больных коронавирусом в палате общей терапии составляет 12 тыс. гривен в сутки, в палате интенсивной терапии — 14 тыс. гривен в сутки.

В клинике "Обериг" также отсутствуют свободные места в стационаре; общее количество койко-мест представитель клиники не сообщил.

Стоимость стационарного лечения больных COVID-19 в одноместной палате этой клиники составляет 11 650 гривен в сутки, в палате на 2 человека — 9 025 гривен в сутки.

В клиниках сетей Viva и Oxford Medical лечение больных коронавирусом в стационаре не осуществляется.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 16 ноября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 1 143 человек до 52 642, умерших — на 14 до 990.

Также сообщалось, что по словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, спад заболеваемости коронавирусом ожидается до конца ноября.

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