Коронавирус Без концертов, фудкорта и живой елки. Как в Киеве будут встречать Новый год-2021

2020-11-18 17:30 196

 

Главную елку страны, которая в этом году, как и обычно, будет располагаться на Софийской площади Киева, зажгут в 19:00 в субботу, 19 декабря. А вот большого концерта в честь Нового года-2021 из-за карантинных ограничений не планируется.

Об этом со ссылкой на основателя проекта FolkUkraine Игоря Добруцкого пишет "Украинская правда".

По его словам, в этом году из-за карантина на площади не будет традиционного фудкорта с заведениями, которые что-то готовят. Оставят только киоски с кофе, чаем, какао и глинтвейном. Возможно, будет несколько точек с сувенирами.

"Все остальное - концерты, празднование дня Святого Николая - на это все будет ограничения", - рассказал Добруцкий.

Как будет происходить празднование в новогоднюю ночь, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

Елка на Софийской площади в этом году будет искусственной, ее высота составит 31 метр. Она будет готова через 2 недели и обойдется в 5-7 млн ​​грн. Однако оплатят это спонсоры и рекламодатели. Из городского бюджета, по словам Добруцкого, средств не тратили.

Под елкой будет пенек площадью 100 квадратных метров. В нем планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..."

2020-11-18 20:30 168

Проигравший выборы Трамп увольняет тех, кто не увидел нарушений и фальсификаций

2020-11-18 15:46 70

Шмыгаль заявил о новом "курсе" государства: сокращение участия в экономике

2020-11-12 22:00 1204

Шмыгаль заявил, что бездействие поведет к тому, что в больницах мест не будет даже в коридорах

2020-11-11 19:30 81

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ученые сравнили смертность мужчин и женщин от коронавируса

2020-11-18 22:00 112

Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..."

2020-11-18 20:30 168

Pfizer завершила испытания вакцины от COVID-19, результаты просто фантастические

2020-11-18 18:30 105

В больнице Киевской области умер больной коронавирусом, который пожертвовал свой кислород сыну

2020-11-18 18:00 259
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Ученые сравнили смертность мужчин и женщин от коронавируса 2020-11-18 22:00 112
Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..." 2020-11-18 20:30 168
Pfizer завершила испытания вакцины от COVID-19, результаты просто фантастические 2020-11-18 18:30 105
В больнице Киевской области умер больной коронавирусом, который пожертвовал свой кислород сыну 2020-11-18 18:00 259

Лента

22:00 Ученые сравнили смертность мужчин и женщин от коронавируса
21:30 Кабмин сделал первый шаг к введению накопительных пенсий в Украине: что нужно знать
21:00 Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода
20:30 Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..."
фото 20:00 "Других проблем в стране нет": самолет Зеленского оснастят интернетом за 32 миллиона
19:30 Новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, кому и сколько придется платить: "нельзя выходить без..."
19:00 Матч Швейцария – Украина не перенесут на 2021 год
18:30 Pfizer завершила испытания вакцины от COVID-19, результаты просто фантастические
18:00 В больнице Киевской области умер больной коронавирусом, который пожертвовал свой кислород сыну
17:30 Без концертов, фудкорта и живой елки. Как в Киеве будут встречать Новый год-2021