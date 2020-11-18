Коронавирус Без концертов, фудкорта и живой елки. Как в Киеве будут встречать Новый год-2021

2020-11-18 17:30 196

Главную елку страны, которая в этом году, как и обычно, будет располагаться на Софийской площади Киева, зажгут в 19:00 в субботу, 19 декабря. А вот большого концерта в честь Нового года-2021 из-за карантинных ограничений не планируется.

Об этом со ссылкой на основателя проекта FolkUkraine Игоря Добруцкого пишет "Украинская правда".

По его словам, в этом году из-за карантина на площади не будет традиционного фудкорта с заведениями, которые что-то готовят. Оставят только киоски с кофе, чаем, какао и глинтвейном. Возможно, будет несколько точек с сувенирами.

"Все остальное - концерты, празднование дня Святого Николая - на это все будет ограничения", - рассказал Добруцкий.

Как будет происходить празднование в новогоднюю ночь, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

Елка на Софийской площади в этом году будет искусственной, ее высота составит 31 метр. Она будет готова через 2 недели и обойдется в 5-7 млн ​​грн. Однако оплатят это спонсоры и рекламодатели. Из городского бюджета, по словам Добруцкого, средств не тратили.

Под елкой будет пенек площадью 100 квадратных метров. В нем планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

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