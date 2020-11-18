Коронавирус Pfizer завершила испытания вакцины от COVID-19, результаты просто фантастические

2020-11-18 18:30 105

Экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ю эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.

В Pfizer заявили, что планируют получить разрешение на вакцину в течение нескольких дней, передает НВ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее компания Pfizer сообщила, что вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.

Среди более чем 43 тысяч добровольцев зафиксировали 170 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 162 — в группе плацебо. Восемь случаев COVID-19 зафиксировали в группе, получившей две дозы вакцину. По словам разработчиков, это позволило повысить оценку эффективности вакцины до 95%.

По словам разработчиков, вакцина BNT162b2 доказала свою высокоэффективность против коронавируса через 28 дней после введения первой дозы. Ее эффективность была одинаковой для всех возрастных и этнических групп.

Кроме того, у пожилых добровольцев, которые входят в группу риска, эффективность вакцины составила более 94%, пишет CNBC.

«Данные показывают, что наша вакцина… способна добиться высокого уровня защиты от COVID-19 всего через 29 дней после первой дозы. Вдобавок наблюдалось, что вакцина хорошо переносится всеми возрастными группами в основном с легкими или умеренными побочными реакциями, что может быть частично обусловлено относительно небольшой дозой», — рассказал генеральный директор BioNTech Угур Шахин.

По данным разработчиков, вакцина также способствовала предотвращению тяжелого течения COVID-19 у добровольцев. Во время третьей фазы клинических испытаний было зарегистрировано 10 тяжелых случаев COVID-19, причем девять из них — в группе добровольцев, получивших плацебо.

Напомним, в американской компании Moderna заявили, что их вакцина от коронавируса эффективная почти на 95%. Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тысяч добровольцев.

По данным ВОЗ, Украина сможет получить первую партию вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года. В рамках Фонда глобальной доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) можно рассчитывать на выделение 8,340 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составляет 20% населения Украины.

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