Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..."

Украинцам анонсировали очередные ограничения на карантине
Об этом в своем Facebook написал премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, Украина скоро начнет использовать технологии, которые уже введены в Великобритании.
В частности, украинцев будут пускать в публичные места, в том числе в ТРЦ, только после сканирования специальных QR-кодов.
"QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр", - отметил Шмигаль.
Премьер-министр также добавил, если через некоторое время человек заболел на китайский вирус, то все другие посетители, которые находились в помещении, будут проинформированы.
"Если потом человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие оповещения. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания", - добавил глава Кабмина.
Также он анонсировал внедрение автоматических штрафов за нарушение самоизоляции.
Но нововведения только разозлили украинцев, которые оставили гневные комментарии под заметкой премьера.
"Приложение не работает, какие автоматические штрафы?", "Бюджет тощий, потому и автоматические штрафы. Какие же вы низменные....", "Если бы Вы это реализовали 6 месяцев назад это было бы бомбезно. А сейчас это уже ничего не даст...", "Да не спешите так. Еще полгода можно подождать", "Вот почему Вы не слушаете советы ?? Скрининг температуры тела при входе в гипермаркеты , ЖК, ТК надо было еще 9 месяцев спустя", "За 8 месяцев ничего не сделали, 35 млрд COVID фонда закатали в дороги, именно поэтому не проводится проверка расходов средств из фонда", "Почему Украина не может сделать свою вакцину? Где будем закупать? Каков порядок вакцинации? Кто будет рассказывать о вакцине?", "Что вы делали 6 месяцев?! Где кислородные аппараты?", - написали они под публикацией.
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