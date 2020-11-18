Коронавирус Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..."

2020-11-18 20:30 168

 

Украинцам анонсировали очередные ограничения на карантине

Об этом в своем Facebook написал премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, Украина скоро начнет использовать технологии, которые уже введены в Великобритании.

В частности, украинцев будут пускать в публичные места, в том числе в ТРЦ, только после сканирования специальных QR-кодов.

"QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр", - отметил Шмигаль.

Премьер-министр также добавил, если через некоторое время человек заболел на китайский вирус, то все другие посетители, которые находились в помещении, будут проинформированы.

"Если потом человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие оповещения. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания", - добавил глава Кабмина.

Также он анонсировал внедрение автоматических штрафов за нарушение самоизоляции.

 "Совершенствование приложения "Дома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции", - подытожил Шмигаль.

Но нововведения только разозлили украинцев, которые оставили гневные комментарии под заметкой премьера.

"Приложение не работает, какие автоматические штрафы?", "Бюджет тощий, потому и автоматические штрафы. Какие же вы низменные....", "Если бы Вы это реализовали 6 месяцев назад это было бы бомбезно. А сейчас это уже ничего не даст...", "Да не спешите так. Еще полгода можно подождать", "Вот почему Вы не слушаете советы ?? Скрининг температуры тела при входе в гипермаркеты , ЖК, ТК надо было еще 9 месяцев спустя", "За 8 месяцев ничего не сделали, 35 млрд COVID фонда закатали в дороги, именно поэтому не проводится проверка расходов средств из фонда", "Почему Украина не может сделать свою вакцину? Где будем закупать? Каков порядок вакцинации? Кто будет рассказывать о вакцине?", "Что вы делали 6 месяцев?! Где кислородные аппараты?", - написали они под публикацией.

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