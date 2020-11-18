Коронавирус Ученые сравнили смертность мужчин и женщин от коронавируса

2020-11-18 22:00 112

 

Мужчины на 30% чаще женщин умирают от осложнений, возникающих от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил директор Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Армаис Камалов.

По его словам, такие выводы были сделаны на основании анализа научных статей, посвященных заболеваемости COVID-19 в мире.

Так, на каждые 10 заболевших COVID-19 женщин приходится 11 случаев заболевания среди мужчин.

«Госпитализация мужчин (на каждые 10 госпитализированных женщин. — Ред.) — 12, пребывание в отделении реанимации — уже 18. Смертность, к сожалению, 15 по сравнению с женщинами. Это говорит о том, что мужчины умирали и умирают на 30% чаще», — цитирует его ТАСС.

Причиной этого, по его словам, является особенность врожденного иммунитета и гормонального фона женщин, которые делают их менее восприимчивыми к вирусам. Зачастую у женщин фиксируется более высокий уровень защитных антител по сравнению с мужчинами, заключил он.

8 ноября врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин является влияние половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы.

Ровно за месяц до этого в Роспотребнадзоре сообщили, что женщины заражаются коронавирусом чаще, чем мужчины.

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