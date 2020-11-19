Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд - подтвердилось 13 357 новых случаев COVID-19

2020-11-19 10:43 91

В Украине снова зафиксировано рекордное число случаев COVID-19. За сутки в стране заразились 13 357 человек.

Как сообщил в Facebook глава МОЗ Максим Степанов, больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

За 24 часа было сделано 65 402 тестирований, из них методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817.

Обновленные данные по областям Украины:

  • Винницкая область - 14 532 
  • Волынская область - 20 150 
  • Днепропетровская область - 25 028 *
  • Донецкая область - 18 790 
  • Житомирская область - 24 542 
  • Закарпатская область - 20 463 
  • Запорожская область - 21 481 
  • Ивано-Франковская область - 30 091 
  • Киевская область - 27 347 
  • Киев – 55 203 
  • Кировоградская область - 3931 
  • Луганская область - 5385 
  • Львовская область - 39 229 
  • Николаевская область - 13 769 
  • Одесская область - 35 440 
  • Полтавская область - 16 935 
  • Ровенская область - 26 442 
  • Сумская область - 20 124 
  • Тернопольская область - 24 552 
  • Харьковская область - 49 618 
  • Херсонская область - 7 946 
  • Хмельницкая область - 24 485 
  • Черкасская область - 15 759
  • Черновицкая область - 29 612 
  • Черниговская область - 12 656

* Регионы с самым большим ростом числа новых случаев инфицирования

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