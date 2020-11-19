Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд - подтвердилось 13 357 новых случаев COVID-19

2020-11-19 10:43 91

В Украине снова зафиксировано рекордное число случаев COVID-19. За сутки в стране заразились 13 357 человек.

Как сообщил в Facebook глава МОЗ Максим Степанов, больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

За 24 часа было сделано 65 402 тестирований, из них методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817.





Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая область - 14 532

Волынская область - 20 150

Днепропетровская область - 25 028 *

Донецкая область - 18 790

Житомирская область - 24 542

Закарпатская область - 20 463

Запорожская область - 21 481

Ивано-Франковская область - 30 091

Киевская область - 27 347

Киев – 55 203

Кировоградская область - 3931

Луганская область - 5385

Львовская область - 39 229

Николаевская область - 13 769

Одесская область - 35 440

Полтавская область - 16 935

Ровенская область - 26 442

Сумская область - 20 124

Тернопольская область - 24 552

Харьковская область - 49 618

Херсонская область - 7 946

Хмельницкая область - 24 485

Черкасская область - 15 759

Черновицкая область - 29 612

Черниговская область - 12 656

* Регионы с самым большим ростом числа новых случаев инфицирования

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