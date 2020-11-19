В Украине установлен новый антирекорд - подтвердилось 13 357 новых случаев COVID-19
2020-11-19 10:43 91
В Украине снова зафиксировано рекордное число случаев COVID-19. За сутки в стране заразились 13 357 человек.
Как сообщил в Facebook глава МОЗ Максим Степанов, больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.
За 24 часа было сделано 65 402 тестирований, из них методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817.
Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая область - 14 532
- Волынская область - 20 150
- Днепропетровская область - 25 028 *
- Донецкая область - 18 790
- Житомирская область - 24 542
- Закарпатская область - 20 463
- Запорожская область - 21 481
- Ивано-Франковская область - 30 091
- Киевская область - 27 347
- Киев – 55 203
- Кировоградская область - 3931
- Луганская область - 5385
- Львовская область - 39 229
- Николаевская область - 13 769
- Одесская область - 35 440
- Полтавская область - 16 935
- Ровенская область - 26 442
- Сумская область - 20 124
- Тернопольская область - 24 552
- Харьковская область - 49 618
- Херсонская область - 7 946
- Хмельницкая область - 24 485
- Черкасская область - 15 759
- Черновицкая область - 29 612
- Черниговская область - 12 656
* Регионы с самым большим ростом числа новых случаев инфицирования
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