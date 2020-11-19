Коронавирус Канада закупила намного больше доз вакцины, чем нужно - куда денут излишки

2020-11-19 13:39 112

Власти Канады рассматривают возможность передачи вакцин против коронавирусной инфекции бедным странам.

По данным Reuters, передача вакцины может быть осуществлена через международный фонд COVAX Facility, который является мировой площадкой по покупке вакцины.

Также власти планируют распространить часть доз через Всемирную организацию здравоохранения, которая уже и будет распределять препарат в качестве гуманитарной помощи.

При этом Канада закупила наибольшее в мире количество доз вакцин в пересчете на одного жителя страны.

За время пандемии в Канаде заразились 311 тыс. человек, 11 тыс. из них умерли. Правительство страны уже заключило контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины от нового коронавируса. Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире