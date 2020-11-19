Коронавирус Италия «отдыхает» по сравнению с Украиной: коллапс в больницах Черкасс

2020-11-19 20:30 168

В Черкассах и области сложилась критическая ситуация в отделениях больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. Мест для больных не хватает, ситуация с медицинским персоналом катастрофическая, в больницы не берут даже тяжелых пациентов, а скорую вызывают уже обманом.

В Черкассах отменили карантин выходного дня и это несмотря на то, что мэр города недавно сам перенес коронавирус и находился на самоизоляции. Он записал видеообращение к жителям и сообщил, что больницы обеспечены всем необходимым. О том, какая ситуация в больницах Черкасс в реальности, сообщает издание OBOZREVATEL.

В Черкассах и области уже заразились коронавирусом чуть более 15 тысяч человек. В трех опорных госпиталях свободных мест практически нет. Под отделения с COVID-19 хотят перепрофилировать местный роддом, что даст дополнительно 150 мест и 54 кислородные точки. Но кислородных точек просто нет, их в свое время отключили и на восстановление понадобится не менее месяца. В это время остальные больницы просто задыхаются от наплыва больных с коронавирусом.

"У нас до драк доходит. Привозят тяжелого пациента, который уже сам не передвигается. Нужно найти место. Приходится освобождать койку, переводить пациента, которому уже стало лучше, в другую палату. Начинается скандал, он буквально цепляется за кислородную маску, и не уходит", - рассказала медсестра из 3-й Черкасской городской больницы скорой помощи.

В больнице инфицированы медсестры и врачи, а младшему персоналу приходится работать за двоих и троих.

"Выносим утки постоянно, ставим капельницы, делаем уколы, перестилаем постели. Пациенты тяжелые, с ними сложно, психуют, кричат, они боятся, что если вовремя кислород не подать, то они умрут. Некоторые смены у нас похожи на ад, когда тебе кажется, что работаешь в дурдоме. Начинаешь тоже грубить в ответ. А потом этот пациент умирает, и тебе его так жалко, что садишься и плачешь", - добавила медсестра.

Скорая помощь перегружена вызовами и местные жители начали хитрить, чтобы заманить врачей домой. Они называют другие симптомы и не сообщают, что заболели коронавирусом. Только бы врачи приехали. А на месте медики обнаруживают пациентов с подтвержденным тестом.

"Это очень плохо, потому что бригада может подняться к пациенту без защитного костюма. Так было с одной нашей пациенткой. Она просила прощения и говорила, что уже начала задыхаться, а скорая не ехала, поэтому дочка решила обмануть. Отправили ее в больницу. И такие случаи в последнее время все чаще. Мы тоже уже устали, присесть некогда. Далеко не всех мы можем везти в больницу, только тяжелых, только с низкой сатурацией. Они плачут, кричат, угрожают. Одна фельдшер попала в квартиру к двум братьям, больных короновирусом, так они ее заблокировали. Ей пришлось полицию вызывать. А есть такие, что от насморка им становится плохо, они считают, что у них ковид. Мы тратим время, чтобы их успокоить", - рассказал один из фельдшеров.

Он добавил, что в область вызвали бригаду медиков к пожилой женщине с жалобами на боли в сердце. Выяснилось, что у нее коронавирус и всю бригаду врачей отправили на самоизоляцию.

Еще хуже ситуация в районных центрах. Там просто выписывают домой тех, у кого стабилизировано состояние.

"Там не лечат, там просто играют в рулетку – выживешь или нет. Кислорода очень мало, дышат им по очереди, по времени. Люди плачут и просят подышать лишние 15 минут. А как дашь, если сосед уже при смерти. Людей выписывают домой, хотя им еще нужно лечиться кислородом. Говорят, ищите концентратор передвижной. Пожилые люди, люди из сел, у них нет денег на такое дорогое оборудование. Фактически, на смерть выписывают. В лучшем случае они потом попадут в больницу, где их будут долечивать", - рассказала семейный врач Елена.

Она добавила, что не всех тяжелых пациентов удается пристроить в больницу. Она обзванивает больницы, сообщает, что сатурация ниже 90%, но ей отвечают, что кислорода все равно нет и готовы принять только со своим концентратором.

"Я буквально на коленях с телефоном стою, умоляю принять людей. Я же вижу, что мой пациент с диабетом, у него проблемы с сердцем, если я не пристрою его сегодня, завтра будет поздно. А мне говорят, вот завтра позвони, если кого-то удастся выписать, то заберем твоего", - добавила семейный врач.

Она рассказала, что люди болеют целыми селами и при этом маски не носят, ездят в больницу или аптеку на маршрутках. Но в районе уже лечить практически некому – многие врачи сами болеют.

"Я думаю, мы давно уже переплюнули Италию. И дальше будет только хуже. Умирать будут дома, не дождавшись врача. К Новому году еще и деньги закончатся в бюджете, лекарств и так мало, а скоро в больницах элементарного не будет. Даже систем для капельниц. Все пойдут на длинные каникулы, вот тогда будет ужас", - высказала свое мнение медик.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе больницы дошли до "ковидного" коллапса.

А также рассказывали о том, что в Житомире умерла педагог, которая накануне просила местную власть привезти кислород в больницу.

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