Коронавирус Названы реальные сроки регистрации эффективной вакцины от коронавируса в ЕС

2020-11-20 13:12 238

Вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе уже в декабре или после наступления Нового года, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Вскоре после регистрации вакцины, начнется процесс вакцинации.

"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер.

По ее данным, Еврокомиссия ведет переговоры о поставках вакцины с некоторыми производителями, в том числе с BioNTech и Pfizer.

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их COVID-вакцина показала более 90% эффективности. По инициативе COVAX Украина получит около 8 миллионов доз бесплатно, но будет иметь возможность докупить еще по специальной цене (4 доллара за дозу).

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