Коронавирус Для перевозки COVID-вакцины созданы изотермические контейнеры с датчиками GPS

2020-11-20 12:43 154

Для перевозки и хранения вакцины от нового коронавируса фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech разработаны специальные изотермические контейнеры. Это обусловлено необходимостью хранения и перевозки препарата при температуре не ниже минус 75 градусов Цельсия.

"Эти контейнеры оснащены датчиками GPS и термометрами внутри, чтобы нам в любой момент было известно, где находится объект и какова температура внутри него. Если что-то пойдет не так, чего мы не предполагаем, эта партия вакцины применяться не будет", - сообщил в интервью The New York Times главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer готова гарантировать поставку препарата заказчику на территории США в течение суток. Компания рассчитывает произвести до 50 млн доз до завершения текущего года, половина этого объема предназначена не для США.

Ранее американская Pfizer и немецкая BioNTech опубликовали данные, согласно которым риск заразиться коронавирусом при применении их вакцины снижается более чем на 90%.

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