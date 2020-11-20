Завтра в Украине начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах и транспорте

В Украине с 21 ноября начнут штрафовать граждан за отсутствие защитной маски или респиратора в общественных местах и транспорте.
Законом предусмотрены штрафы от 170 до 255 гривен. Закон был опубликован в издании Верховной Рады Голос Украины 20 ноября. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Также завтра в стране начнется карантин выходного дня, во время которого будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС.
Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
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