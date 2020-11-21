Коронавирус Минцифры анонсировало новые методы борьбы с COVID

2020-11-21 12:30 119

 

В Украине готовятся ввести электронные рецепты и направления на ПЦР, а также запустить чат-бот для скорой помощи.

Украина введет новые цифровые инструменты в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook в пятницу, 20 ноября.

В каждой опорной больнице появится ответственный за актуальную информацию относительно числа зараженных коронавирусом, госпитализированных, числа койко-мест. На базе этой информации появится чат-бот. Через него скорые смогут узнавать, сколько мест осталось и куда везти пациента.

"Благодаря инструменту диспетчеры "скорых" будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию. В ближайшее время мы запустим пилотный проект на базе одного региона", - написал Федоров.

Также приложение Вдома будет обновлено. Люди смогут указывать симптомы, которые будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

"Электронные направления на ПЦР-тестирования. Инструмент уже работает в поликлиниках, готовим функционал для "скорых" и стационара. Это позволит мониторить результаты тестирования и сроки действия теста", - добавил Федоров.

Как отметил министр, сервис уже разработан и доступен для медицинских работников.

Наконец, Минцифра вводит электронный рецепт на антибиотики, который уменьшит хаотичное употребление антибиотиков самостоятельно, а также готовит стратегию внедрения QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах.

Напомним, что ранее МОЗ обновило перечень стран красной зоны. Въезд запрещен из 44 стран, в частности, Грузии, Чехии, Польши, Хорватии, Италии, Франции, Португалии, Венгрии, США и других.

Также в Минздраве заявили, что загруженность COVID-коек снижается. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, загруженность коек в больницах снижается.

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