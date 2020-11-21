Коронавирус Назван напиток, подавляющий коронавирус

2020-11-21 13:30 595

 

Чай на основе шалфея и периллы обладает мощным противовирусным эффектом по отношению к COVID-19.

Немецкие ученые выяснили, что чай на основе шалфея и периллы способен подавлять активность COVID-19. Об этом говорится в препринте статьи, опубликованной на портале biorxiv.

Группа специалистов из Института вирусологии Университетской клиники Эссена инкубировала инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра.

Сначала они доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды в 60 градусов, чтобы обеспечить максимальное насыщение травяными компонентами.

В ходе исследования было выявлено, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно, чтобы подавить воспроизводство коронавируса. Результат наблюдался уже после 30 минут обработки клеток.

При этом лечебный эффект достигался не за счет общего противовирусного эффекта, так как эти же отвары не оказали действия на вирус простого герпеса.

Вирусологи пришли к выводу, что такие чаи предположительно можно применять для профилактики коронавирусной инфекции, однако эту информацию еще предстоит оценить другим специалистам.

Ранее ученые из Германии выяснили, что сок черноплодной рябины эффективен против коронавируса.

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