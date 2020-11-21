Коронавирус Как полный локдаун в Украине ударит по экономике: худший и лучший сценарии

2020-11-21 14:00 77

Введение полного локдауна из-за резкого ухудшения показателей эпидемии коронавируса в Украине однозначно будет иметь негативное влияние на экономику страны и больше всего пострадает малый и средний бизнес, как и малообеспеченные слои населения, но все будет не столь катастрофично.

Такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киевлян.

По словам эксперта, больше всех удар полного локдауна почувствует сфера услуг, однако есть отрасли, которые почти от него не пострадают.

"Примерно 40-50% нашей экономики составляет сфера услуг. Где-то половина - это кинотеатры, рестораны, кафе - которые действительно могут пострадать от мер правительства. Другая половина - это, например, ИТ-сфера, которую локдаун почти не коснется. То есть 20% от экономики мы уже можем забрать. Плюс у нас есть две ключевые отрасли - аграрная и тяжелая промышленность, которые приносят где-то от 30% до 50% ВВП страны. На них карантин также сильно не повлияет, но около 15-20% пострадают из-за уменьшения спроса. Также есть шансы, что заморозится строительство, не нужно будет изготавливать строительные материалы, железо, сталь и другое, в тех объемах, как раньше. Кроме того, если в Европе также будет полный локдаун, аграрная и тяжелая промышленность не смогут экспортировать свой товар" , - рассказал Киян.

Эксперт отметил, что в ситуации с введением жестких мер все будет зависеть от конкретных шагов правительства.

"Если подвести итоги, то по оптимистическому сценарию экономика сократится на 20%. По пессимистическому сценарию - на 40%. Но не нужно бояться этих цифр, ведь многое будет зависеть от поднятия бизнеса в последующие месяцы", - резюмировал Киян.

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