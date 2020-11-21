В Украине вырос размер субсидий: где выплачивают больше всего

В Украине в октябре вырос размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, ее получили 2,816 млн украинцев.
Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные на сайте Министерства социальной политики Украины
Так, в октябре средний размер субсидии увеличился в 2,57 раза по сравнению с сентябрем текущего года - до 732 гривен. Повышение размера государственной помощи связано с началом отопительного сезона.
При этом средний размер субсидии по Украине был самым высоким в Киеве - на уровне 952,8 гривны, а самый низкий уровень зафиксирован в Одесской области - 496,4 гривны.
Всего в октябре украинцы получили 1,8 млрд гривен субсидий, из них 1,75 млрд гривен — в наличной форме, а 44,7 млн грн — в безналичной.
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