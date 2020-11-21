Коронавирус В Украине за сутки зафиксировали 14 580 новых случаев коронавируса

2020-11-21 10:00 98

 

В Украине за сутки по состоянию на утром 21 ноября зафиксировано 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.В частности, заболели 610 детей и 590 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки 1 761 человек госпитализировано, умерли от коронавируса 215 человек, выздоровели 77 989 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 612 665 человек; выздоровели 282 313 человек; умерли от коронавируса 10 813 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, на минувшей неделе Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.

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