Мир В Турции заявили о намерении вступить в Евросоюз

2020-11-22 00:52 42

 

В субботу, 21 ноября, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что присоединение к Европейскому Союзу остается стратегической целью Турции.

Об этом пишет Ekathimerini.

Так, Ибрагим Калин призвал лидеров стран-участниц Европейского Союза отказаться от идеологических и политических убеждений и посмотреть на отношения с Турцией через "стратегический склад ума" и добавил, что Анкара уже готова провести дополнительные переговоры с Афинами.

Отмечается, что комментарии пресс-секретаря были сделаны во время переговоров с официальными лицами ЕС в Брюсселе накануне саммита блока 10-11 декабря.

Так, лидеры Евросоюза договорились в начале октября принимать "ответные" меры против Турции на своей декабрьской встрече, если Анкара не "прекратит незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра", в частности отправку судов для разведки газа в воды этих стран.

С того времени в ЕС наблюдается рост напряженности в отношениях с Турцией. На это указывает ряд событий, например расширение геологоразведочных работ, оскорбления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона и визит Эрдогана на Северный Кипр в прошлые выходные, что вызвало осуждение как Кипра, так и Греции.

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