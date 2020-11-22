Коронавирус В Украине более 12 тысяч новых случаев COVID-19

2020-11-22 11:00 91

За сутки в больницы госпитализировали свыше 1100 пациентов с коронавирусом. Умерли 138 человек.

В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 22 ноября.

"В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки – госпитализировано – 1 134 человека; летальных случаев – 138; выздоровели – 4 604 человека", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на достигло 624 744 человека, 10 951 человек – умер от COVID-19, выздоровели – 286 917 человек.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая область - 15314 (+150)

Волынская - 21456 (+325)

Днепропетровская - 28561 (+1 017)

Донецкая - 20026 (+341)

Житомирская - 26 154 (+490)

Закарпатская - 21 368 (+203)

Запорожская - 23800 (+765)

Ивано-Франковская - 31859 ​​(+554)

Киев - 59006 (+1 199)

Киевская - 30342 (+962)

Кировоградская - 4258 (+116)

Луганская - 5666 (+49)

Львовская - 40879 (+463)

Николаевская - 14957 (+350)

Одесская область - 37365 (+638)

Полтавская - 18243 (+301)

Ровенская - 27912 (+373)

Сумская - 22612 (+779)

Тернопольская - 25566 (+307)

Харьковская - 51398 (+614)

Херсонская - 8549 (+190)

Хмельницкая - 26227 (+407)

Черкасская - 17 748 (+599)

Черновицкая - 31 034 (+398)

Черниговская - 14 444 (+489)

Напомним, 21 ноября в Украине был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни. Тогда сообщалось о 215 летальных случаях и 7 989 выздоровевших.

Также в Минздраве назвали предел возможностей медсистемы Украины в условиях пандемии.

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