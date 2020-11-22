В Украине более 12 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки в больницы госпитализировали свыше 1100 пациентов с коронавирусом. Умерли 138 человек.
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 22 ноября.
"В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки – госпитализировано – 1 134 человека; летальных случаев – 138; выздоровели – 4 604 человека", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на достигло 624 744 человека, 10 951 человек – умер от COVID-19, выздоровели – 286 917 человек.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Напомним, 21 ноября в Украине был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни. Тогда сообщалось о 215 летальных случаях и 7 989 выздоровевших.
Также в Минздраве назвали предел возможностей медсистемы Украины в условиях пандемии.
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