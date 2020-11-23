Коронавирус Беларусь начнет выпуск вакцины от коронавируса уже в этом году

2020-11-23 15:46 84

До конца текущего года в Беларуси начнут производить российскую вакцину против коронавируса.

Такое заявление сделал и.о. министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич в эфире телеканала "Беларусь 1".

"В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год", - подчеркнул Пиневич.

По словам чиновника, если говорить о производстве вакцины в промышленных масштабах, его запуск планируется на следующий год.

Напомним, первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Беларусь еще в начале октября.

Беларусь стала первой страной, в которой проводились клинические исследования препарата Спутник V после регистрации в РФ. Исследования проходили в восьми медицинских учреждениях.

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