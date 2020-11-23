Коронавирус В Украине за сутки 10 945 новых случаев covid-19, из них более тысячи в тяжелом состоянии

2020-11-23 11:15 77

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 945 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1212), Днепропетровской (+1093), Киевской (+870), Житомирской (+812) и Запорожской (+642) областях.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, всего за время пандемии заразились уже 635 689 человек, умерли - 11 075, выздоровели - 4 143. Активными больными остаются 344 629 пациентов.

По данным министра, за прошедшие сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4 143 человека;

За прошедшие сутки проведено 28 374 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3 121.

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