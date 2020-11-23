Мир Из-за двух случаев covid-19 в Китае закрыли на карантин целый город

2020-11-23 12:45 84

В Китае ввели карантин в городе Маньчжурия выявлены случаи коронавируса нового типа. В городе заразились два человека.

Местный штаб по профилактике и контролю эпидемии коронавируса обязали провести тестирование всех жителей Маньчжурии на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщает Центральное телевидение страны, коронавирус нового типа обнаружили у сотрудников одного из предприятий во время планового тестирования. На предприятии начали эпидемиологическое расследование всех работников.

В городе полностью запретили любые массовые собрания и мероприятия. Началось массовое тестирование местных жителей.

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