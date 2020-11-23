Коронавирус Степанов прокомментировал информацию об отсутствии коек для COVID-пациентов

2020-11-23 17:30 161

 

Министр посоветовал делать выводы на основе проверенной и подтвержденной информации

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев не верить фейкам о недостатке коек в больницах для ковид-пациентов.

Как отметил он во время онлайн брифинга, ситуация с койко-местами в стране контролируемая.

Степанов подчеркнул, что для выводов об эпидситцуации в стране нужно использовать официальную, проверенную информацию, а данные из социальных сетей о том, что мест в больницах для больных коронавирусом не хватает назвал фейком.

Министр отметил, что из более 53 тысяч коек для ковид-пациентов заполнены 27 тысяч – около 52%, а из 26 тысяч коек с кислородом сейчас свободны более 12 тысяч.

Он отметил, что наиболее напряженной остается ситуация с койками в Киеве, Черкасской и Харьковской областях, однако этот вопрос сейчас решается правительством совместно с местными властями.

Ситуация с койко-местами по мнению Степанов является контролируемой, однако более важным является то, чтобы на всех ковид-пациентов хватило медицинского персонала.

Напомним, ранее сообщалось, что Максим Степанов рассказал о суточной заболеваемости по состоянию на 23 ноября. По данным Минздрава, число новых больных в Украине сократилось по сравнению с предыдущими днями.

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